Drohende Fahrverbote: Gespräch auf 10. März vertagt

Münster (dpa/lnw) - Nach einem mehrstündigen Schlichtungsgespräch zu einem drohenden Fahrverbot in Wuppertal haben sich das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Dienstag auf den 10. März vertagt. Zum Inhalt des Gesprächs vereinbarten die Streitparteien Stillschweigen. Das teilte eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) am Mittag mit. Im Beisein von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hatten die DUH, Vertreter der Stadt und die für den Luftreinhalteplan verantwortliche Bezirksregierung im OVG in Münster verhandelt.

Von dpa