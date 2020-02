Digitale Telenotärzte sollen Rettungssanitäter landesweit unterstützen

Noch ist es eine befremdliche Vorstellung aus Sicht von Patienten, aber in den Kreisen Höxter, Lippe und Paderborn soll sie ab Anfang 2021 real werden: Wenn sie im Notfall über die Nummer 112 einen Rettungswagen rufen, rücken umgehend Sanitäter an – aber nicht zwingend ein Notarzt. Der soll künftig die Einsatzkräfte bei Bedarf über eine Videoverbindung beraten. Klingt abenteuerlich? In Aachen hat sich das System seit einigen Jahren bewährt.

Zusatzausbildung für Mediziner

Und auch Hessen testet die so genannten Telenotärzte, die den Rettungssanitätern bei der Entscheidung vor Ort helfen, welche Behandlung notwendig ist. Bis Ende 2022 sollen in allen fünf Regierungsbezirken des Landes entsprechende Leitzentralen eingerichtet sein, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Dienstag in Düsseldorf an. Den Anfang machen Ostwestfalen-Lippe als digitale Modellregion und Düsseldorf. Mit landesweit 16 Standorten könnte das neue System flächendeckend und kommunenübergreifend funktionieren, haben Experten der Uni Maastricht ausgerechnet, die das Aachener Projekt begleitet haben.

Ein Team von fünf Telenotärzten könne bis zu 1,5 Millionen Einwohner versorgen. In Aachen beispielsweise begleitet ein Mediziner über eine Mobilfunkverbindung bis zu drei Einsätze gleichzeitig. „In Aachen zeigt man uns tagtäglich, dass der Telenotarzt die bereits vorhandenen Strukturen des Rettungswesens exzellent ergänzt“, bilanzierte Laumann. Wie bisher rückt bei Lebensgefahr ein Notarzt sofort mit aus.

Neben der üblichen medizinischen Ausrüstung fährt in den speziell ausgerüsteten Rettungswagen eine Mobilfunkbox mit, in der drei Sim-Karten unterschiedlicher Netzanbieter installiert sind. Denn dünne Verbindungen, wie sie in Ostwestfalen zu finden sind, kennt man auch im Umland von Aachen. Über Mobilfunk können Sanitäter den Telenotarzt per Video oder Telefon zuschalten, dafür werden EKG-Daten und andere Infos direkt auf den Bildschirm in der Leistelle übermittelt. Die Mediziner müssen dafür eine Zusatzausbildung absolvieren.

Anpassungen im Rettungswesen

Mit 100.000 Euro je Leitstelle und bis zu 30.000 Euro je Rettungswagen ist das System der Telenotärzte nicht ganz billig. Doch unterstützen neben den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Kommunalen Spitzenverbänden auch die Krankenkassen das Vorhaben und übernehmen die Kosten. Sie vereinbarten – am Tag des Notrufs 112 – gemeinsame Leitlinien für die Einführung des digitalen Notarztes.

Telenotärzte Telenotärzte können durch eine Live-Schaltung in Bild und Ton in Rettungswagen zugeschaltet werden. Dabei können auch Patientendaten wie Blutdruck, Puls oder Atmung übertragen werden. Die Notärzte sollen dadurch in der Lage sein, eine erste medizinische Einschätzung abzugeben. Die Stadt Aachen nutzt das von der RWTH Aachen maßgeblich mitentwickelte System bereits seit 2014.In Rettungswagen sitzen in NRW in der Regel Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. Notärzte werden von der Leitstelle nur zu einem Einsatz bestellt, wenn Leben bedroht ist. (lnw) ...

Der Ärztemangel in ländlichen Regionen und auch die Veränderungen bei den Krankenhäusern erforderten Anpassungen im Rettungswesen, betonte Hans-Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe. „Der Telenotarzt kann hier Versorgungslücken schließen.“ Patienten könnten schneller und gezielter versorgt werden. Skeptisch zeigte sich der Landkreistag: „Wichtig ist uns, dass die landesweite Einführung von Telenotärzten kein Sparprogramm wird“, mahnte Hauptgeschäftsführer Martin Klein. Die Qualität der Notfallversorgung müsse steigen. Die Städte und Kreise sind Träger der Rettungsdienste.