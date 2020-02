Industrie soll zügig auf «grünen Wasserstoff» umschwenken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Nutzung von treibhausgasarmem Wasserstoff in der Industrie und im Verkehrssektor soll eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende in Nordrhein-Westfalen werden. NRW habe beste Voraussetzungen, zum zentralen Umschlagsort für diesen «Energieträger der Zukunft» zu werden, betonten die Regierungsfraktionen von CDU und FDP am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag.

Von dpa