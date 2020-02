Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen soll sich als Modellregion für eine «grüne», treibhausgasarme Wasserstoffwirtschaft positionieren. Das fordern CDU und FDP in einem Antrag, der am Mittwoch (10.00 Uhr) im nordrhein-westfälischen Landtag erörtert wird.

Laut einer Studie für das NRW-Energieministerium habe treibhausgasarmer Wasserstoff - der etwa zur Stahlproduktion eingesetzt werden kann - Potenzial für bis zu 130 000 neue Jobs in NRW, heißt es im Antrag der Regierungsfraktionen. «Die geographische Lage Nordrhein-Westfalens sowie die engmaschigen Energie- und Verkehrsinfrastrukturnetze begünstigen die Entwicklung, zum zentralen Umschlagspunkt für den Energieträger der Zukunft zu werden.» Dafür müssten auf nationaler und europäischer Ebene Anreize geschaffen werden.

Der Landtag befasst sich am Mittwoch zudem mit einem Gesetzentwurf der SPD-Opposition, das Alter der Wähler bei Landtagswahlen auf 16 Jahre abzusenken. Da CDU, FDP und auch die AfD diesen Vorstoß ablehnen, hat er allerdings keine Aussicht auf Erfolg.

Der Verein «Mehr Demokratie» hält den Widerstand für falsch. «Quer durch fast alle Parteien wird eine Jugend gefeiert, die sich politisiert und freitags demonstrieren geht», erklärte Nicola Quarz vom Landesvorstand. «Es wird höchste Zeit, Jugendlichen auch bei den Landtagswahlen eine Stimme zu geben.» Immerhin seien Jugendliche mit 16 Jahren bereits bei Landtagswahlen in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein stimmberechtigt - ebenso wie in elf Bundesländern bei Kommunalwahlen, darunter in NRW.

Auf Antrag der Grünen soll der Landtag darüber hinaus abstimmen, ob auf NRW-Autobahnen ein Modellversuch mit 130 Stundenkilometern Tempolimit gestartet wird. Das Thema steht in dieser Woche auch im Bundesrat auf der Tagesordnung.

Die Debatte hat neue Fahrt aufgenommen, seitdem der größte deutsche Automobilclub ADAC sich neuerdings nicht mehr gegen eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ausspricht. Ob ein Tempolimit nachweisbar die Sicherheit erhöht, ist umstritten.