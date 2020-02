Köln (dpa/lnw) - Polizei und Feuerwehr haben in Köln einen Sattelschlepper voller Glutnester von der Autobahn 4 eskortiert. Der Auflieger des Lastwagens hatte am späten Dienstagnachmittag in der Nähe des Kreuzes Köln-Süd Feuer gefangen. Feuerwehrkräfte löschten den mit geschreddertem Müll beladenen Anhänger auf dem Standstreifen oberflächlich ab, wie die Feuerwehr mitteilte.

Von dpa