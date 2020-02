Regen und Schnee in NRW: Langer Stau auf A45

Essen (dpa/lnw) - Graupel- und Schneeschauer lassen den Arbeitsweg für Autofahrer in NRW am Mittwoch teils zur Rutschpartie werden. Bei teils frostigen Temperaturen und einer «maritimen Polarluft» kann es vor allem oberhalb von 200 bis 400 Metern glatte Straßen und Neuschnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Auch im Tagesverlauf bleibe es wechselhaft bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 9 Grad, im Bergland um 2 Grad. Dabei ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Im Bergland seien auch vereinzelt Sturmböen möglich.