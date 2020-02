Missbrauch im Erzbistum Köln: Untersuchung wird vorgestellt

Köln (dpa/lnw) - Eine von Kardinal Rainer Maria Woelki beauftragte Kanzlei aus München stellt am 12. März eine Untersuchung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln vor. Der Abschlussbericht der Kanzlei werde darlegen, «welche persönlichen, systemischen oder strukturellen Defizite in der Vergangenheit dafür verantwortlich waren, dass Vorfälle von sexuellem Missbrauch gegebenenfalls vertuscht oder nicht konsequent geahndet wurden», teilte das Erzbistum am Mittwoch mit.

Von dpa