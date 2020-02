Die Initiative werde noch in diesem Jahr über 200 Bürgerdialogveranstaltungen in der Metropolregion durchführen. «Im nächsten Schritt gilt es, national und dann möglicherweise international die notwendigen Hausaufgaben zu machen», erklärte Mronz .

Eine vom DOSB in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage hatte «ein erfreulich positives Bild der Stimmungslage in Rhein-Ruhr und in jeder der beteiligten Kommunen gezeichnet. DOSB-Präsident Alfons Hörmann hatte erklärt, dass damit Nordrhein-Westfalen mit dieser Initiative «eindeutig die bessere Ausgangslage als derzeit Berlin» für eine mögliche Olympia-Kandidatur habe.