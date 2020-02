Spaziergänger finden Leiche in Bielefeld: Wohl Tötungsdelikt

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bielefeld geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. «Wir sind mit einem Ermittlungsteam vor Ort», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» online berichtet. Spaziergänger hatten den leblosen Körper nach Angaben der Polizei am Morgen in einem nordöstlichen Vorort in einem Gebüsch entdeckt.

Von dpa