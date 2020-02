Laschet zu Olympia: «Großartige und ermutigende Nachricht»

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hatte am Morgen in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass die Rhein-Ruhr-Region für 2032 ins Rennen gehe, falls sich Deutschland um die Spiele bewerbe. Nach Hörmanns Vorstellungen soll sich im zweiten Quartal 2020 das DOSB-Präsidium klar positionieren, wie der weitere Fahrplan aussehen kann. Die offizielle Entscheidung über eine Olympia-Kandidatur kann nur von einer Mitgliederversammlung des DOSB getroffen werden. Die nächste wird am 5. Dezember in München stattfinden.