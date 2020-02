Urteil: Ruhezeiten von Bundespolizisten waren Bereitschaft

Das Oberverwaltungsgericht kassierte damit mehrere Urteile aus der ersten Instanz am Kölner Verwaltungsgericht und übte scharfe Kritik an den Richter-Kollegen. «Für uns war die Entscheidung eindeutig», sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Auch wenn in Dienstplänen und Befehlen die Einsatz-, Bereitschafts- und Ruhezeiten festgelegt waren, die Realität vor Ort habe anders ausgehen. «Die Ruhezeit war keine autonom zu gestaltende Freizeit für die Beamten.»