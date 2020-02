Regnerischer Tag in NRW: Erneut Glätte in der Nacht erwartet

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Donnerstag auf ungemütliches Wetter einstellen. Bereits am Vormittag treten Niederschläge auf, im Laufe des Tages dann auch Gewitter und weitere Schauer, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In den Lagen über 400 Metern falle Schnee. Die Temperaturen liegen laut DWD bei vier bis sechs Grad in den Regengebieten. Rund um Aachen könne es bis zu zehn Grad warm werden.