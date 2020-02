Breite Landtagsmehrheit schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der CDU-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, Bodo Löttgen, hat eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. «Es gab sie nicht, es gibt sie nicht, und es wird sie nicht geben», sagte Löttgen am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Wer die CDU wähle, könne in NRW auch in Zukunft «sicher sein, dass diese Stimme nicht für eine Akzeptanz oder Zusammenarbeit mit Feinden der Demokratie missbraucht wird».

Von dpa