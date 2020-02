Schlag gegen internationale Zigarettenmafia: Acht Festnahmen

Die Verdächtigen sollen unversteuerte Zigaretten aus der Ukraine über Ungarn nach Deutschland gebracht und von hier aus weiter nach Großbritannien geschmuggelt haben. Zu den Festgenommenen zählen auch die mutmaßlichen Drahtzieher der illegalen Geschäfte in Ungarn und im Landkreis Passau, für die ein Haftbefehl vorlag. Die Ermittler gehen von insgesamt rund 22 Millionen unversteuerten Zigaretten und einem Steuerschaden in Höhe von etwa 3,4 Millionen Euro aus.

Bei einem Einsatz Ende Januar in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) wurden acht Verdächtige vorläufig festgenommen. Neben Bargeld in Höhe von rund 130 000 Euro und Waffen seien rund eine Million unversteuerte Zigaretten sichergestellt worden. Die Zigaretten wurden nach Angaben der Ermittler in Lagerhallen in Hattersheim und Dieburg (Hessen), Ortenburg (Landkreis Passau) und Elsdorf genutzt.

Zuvor hatte bereits im März 2019 der französische Zoll im Hafen von Calais knapp eine Million unversteuerter Zigaretten sichergestellt, die ebenfalls den Ladungen der mutmaßlichen Schmuggler zugeordnet werden. Getarnt waren die Ladungen jeweils als tiefgekühlte Lebensmittel. Dabei sollen sich die Schmuggler auch namhafter Logistikunternehmen bedient hatten, die keine Ahnung von der im Fahrzeug versteckten «heißen Ware» hatten.

«Die Gewinne aus den illegalen Zigarettengeschäften wurden teilweise in Immobilien in Deutschland und Ungarn investiert», sagte der Sprecher der Zollfahndung. «Im Rahmen der Vermögensabschöpfung wird es unser Ziel sein, diese Gewinne für die Staatskasse zu sichern.»