Mehr Festnahmen: Schlag gegen Netzwerk falscher Polizisten

Koblenz (dpa/lrs) - Die Zahl der Festnahmen bei der Zerschlagung eines deutsch-türkischen Netzwerks von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben, ist weiter gestiegen. Der Koblenzer Einsatzleiter Stefan Heinz sprach am Donnerstag von 41 Festnahmen alleine in der Türkei. Am Mittwoch war nach zahlreichen Razzien noch von 24 dort festgenommenen Verdächtigen die Rede gewesen - plus vier aktuelle Festnahmen in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa