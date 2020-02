Gefängnisse: Auslastung gestiegen, «Aber immer Zimmer frei»

Im Vergleich zum Vorjahr sei die durchschnittliche Belegungszahl um 91 Inhaftierte angestiegen. Das lag an gestiegenen Zahlen im offenen Vollzug: Dort waren durchschnittlich 245 Menschen mehr inhaftiert. Einzelne Haftanstalten seien zeitweise zu über 100 Prozent belegt gewesen. Es seien aber keine Inhaftierungen aufgeschoben worden. «Wir haben für alle ein Zimmer frei. Es muss keiner befürchten, dass er bei uns keins bekommt», hieß es.

Die Auslastung der Gefängnisse unterliegt Schwankungen. So ist sie zu Jahresbeginn als Folge der Weihnachtsamnestie geringer. Es gebe einen Sanierungsstau in den zum Teil über 100 Jahre alten Anstalten. So sei geplant, die Gefängnisse Münster, Willich I, Iserlohn und Köln neu zu bauen. Für den Neubau des größten Gefängnisses Nordrhein-Westfalens in Köln müssten aber erst ausreichend Ersatzkapazitäten geschaffen werden.