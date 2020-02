Bochum (dpa/lnw) - Vermutlich von einer Brücke über der A43 in Bochum hat ein Unbekannter am Donnerstag einen Gegenstand auf ein Auto geworfen. Er schlug in das Panoramadach des Wagens ein. Der 40 Jahre alte Fahrer und seine Ehefrau blieben unverletzt, wie die Polizei Bochum berichtete.

Von dpa