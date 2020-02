Dicke Scheine: Spende für Schlaganfallhilfe in D-Mark

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein anonymer Spender hat der Deutschen Schlaganfall-Hilfe in Gütersloh per Briefkuvert eine dicke Spende in D-Mark zukommen lassen: Es handelte sich um zwei 500 D-Mark-Scheine und einen 1000 D-Mark-Schein. Eine Mitarbeiterin habe die ungewöhnliche Post geöffnet, teilte die Stiftung mit. Die drei alten Scheine waren in einen Bogen Papier eingewickelt. Einen Absender gab es nicht, dafür eine Message bestehend aus zwei Worten, auf der Schreibmaschine getippt: «Spende. Danke.» Das Kuvert war in Herford abgestempelt. D-Mark können unbegrenzt in Euro getauscht werden. Aktuell gibt es für 2000 D-Mark rund 1020 Euro.

Von dpa