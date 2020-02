Ex-Rotlichtgröße Wollersheim bleibt straffrei

Langenfeld (dpa/lnw) - Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim bleibt straffrei: Der Prozess um eine gefälschte TÜV-Plakette am Wagen des 68-Jährigen ist nach wenigen Minuten eingestellt worden. Vor dem Amtsgericht Langenfeld hatte Wollersheim am Freitag erklärt, er habe die TÜV-Abnahme in Auftrag gegeben und seinen weißen Cadillac Fleetwood samt Plakette so wiederbekommen. «Ich bin davon ausgegangen, das alles seine Richtigkeit hat.»

Von dpa