Fund: Archäologen zeigen 2000 Jahre alten Legionärs-Dolch

Münster (dpa/lnw) - In einem Gräberfeld in Haltern am See haben Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) einen äußerst seltenen Fund gemacht: Die Experten entdeckten im Frühjahr 2019 den kunstvoll verzierten Dolch eines Legionärs und den passenden Waffengürtel aus der Zeit von Kaiser Augustus vor rund 2000 Jahren. Die restaurierten Stücke stellte die Experten am Freitag in Münster vor.

Von dpa