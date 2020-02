Festival «Theater der Welt»: Eröffnung mit Kanzlerin Merkel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Düsseldorf wird im Mai Schauplatz des Festivals «Theater der Welt». Das alle drei Jahre ausgerichtete Theaterfest bespielt vom 14. bis zum 31. Mai etliche Orte in der Landeshauptstadt. 34 künstlerische Produktionen mit 400 Künstlern aus 48 Ländern seien zu sehen, berichtete Programmdirektor Stefan Schmidtke am Freitag. Zur Eröffnung trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem moderierten Podiumsgespräch auf die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozie Adichie.

Von dpa