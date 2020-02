Nach rechter Hetzattacke: Lob für Reaktion der Zuschauer

Leroy Kwadwo hat nach den rassistischen Beschimpfungen beim Punktspiel gegen Preußen Münster gefordert, nach ähnlichen Entgleisungen von Stadionbesuchern in der Zukunft Spiele im Fußball abzubrechen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler der Würzburger Kickers war am Freitag im Preußenstadion von einem Tribünenzuschauer mit Affenlauten bedacht worden. Kwadwo solle „zurück in sein Loch“, hatte der „Pöbeler“ geschrien.

Gegen einen 29 Jahre alten Mann aus dem Kreis Steinfurt wurde Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt, zudem dürfte er ein dreijähriges bundesweites Stadionverbot erhalten. Für etwaige Strafen durch den Deutschen Fußball-Bund kann der SCP nun auch den Beschuldigten in finanzielle Haftung nehmen. Mit Hilfe von anderen Zuschauern wurde der Täter identifiziert und vor dem Verlassen des Stadions von der Polizei festgehalten zur Feststellung der Personalien. Ein großer Teil der 5457 Zuschauer stimmte sofort „Nazis raus“ an.

SC Preußen Münster – Würzburger Kickers 1/28 Luca Schnellbacher im Duell mit Sebastian Schuppan. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner behauptet sich gegen Robert Herrmann. Foto: Jürgen Peperhowe

Schnellbacher macht beim Einlauf einem Balljungen die Schnürsenkel zu. Foto: Jürgen Peperhowe

Schiedsrichterin Katrin Rafalski aus Baunatal, halber Weg zwischen Münster und Würzburg, pfeift die Partie. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner kämpft mit Luca Pfeiffer um den Ball. Foto: Jürgen Peperhowe

Seref Özcan versucht, an Torwart Müller vorbeizukommen. Foto: Jürgen Peperhowe

Rossipal und Özcan gegen Fabio Kaufmann. Foto: Jürgen Peperhowe

Sehen Sie im Folgenden zahlreiche weitere Fotos der Partie. Foto: Jürgen Peperhowe

Nicht nur die Reaktion des Publikums in Münster wurde im Anschluss fast durchweg positiv in den sozialen Netzwerken bewertet, auch der Auftritt Kwadwos nach Spielende in Münster sowie am Samstag im ZDF-Sportstudio. Der Abwehrspieler forderte dabei konsequent: „Dann spielen wir einfach nicht. Fußball hat eine große Macht.“