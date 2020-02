«Victoria» bringt Sturm nach NRW

Essen (dpa/lnw) - Es wird stürmisch in Nordrhein-Westfalen - schuld ist das Orkantief «Victoria». In der Nacht zum Sonntag, etwa ab Mitternacht, frischt der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in ganz NRW deutlich auf. Der DWD rechnet am Sonntag mit Windstärken der Stufen acht bis neun - mit einer Geschwindigkeit von 62 bis 88 Kilometern pro Stunde. In herausgehobenen Lagen, zum Beispiel am Kahlen Asten, könne es sogar zu Windstärke zehn kommen.

Von dpa