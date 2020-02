Friedrich bei Union in Startelf: Drei Änderungen bei Bayer

Berlin (dpa) - Vizekapitän Marvin Friedrich kehrt beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück. Für den Abwehrspieler muss Florian Hübner im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag im heimischen Stadion An der Alten Försterei Platz machen. Ansonsten stellt Fischer das gleiche Team auf, das am vergangenen Spieltag einen 2:0-Erfolg bei Werder Bremen eingefahren hatte.

Von dpa