Hertha-Coach Nouri ändert Berliner Team auf vier Positionen

Paderborn (dpa) - Der neue Hertha-Coach Alexander Nouri hat das Berliner Team im ersten Spiel nach dem überraschenden Rücktritt von Jürgen Klinsmann auf gleich vier Positionen verändert. Unter anderem rückt der aus Leipzig gekommene Stürmer Matheus Cunha in die Startelf, obwohl der Brasilianer wegen der Teilnahme an der Olympia-Qualifikation erst seit ein paar Tagen in Berlin ist.

Von dpa