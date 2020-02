Berlin Volleys im Pokalfinale als Favorit gegen Düren

Berlin (dpa/bb) - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys will das erste Mal nach 2016 im Pokalwettbewerb triumphieren. Das Team von Trainer Cedric Enard trifft im Finale in Mannheim am heutigen Sonntag auf die SWD powervolleys Düren, die als Siebter in der Bundesliga in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg feiern konnten. Die Berliner dagegen haben national in dieser Saison jedes Spiel gewonnen und können in Bestbesetzung antreten. Manager Kaweh Niroomand warnt trotz der verteilten Rollen: «Als Underdog werden die Dürener in diesem Spiel über sich hinauswachsen.»

Von dpa