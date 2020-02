Düsseldorf: Flugzeugreifen qualmte wegen überhitzter Bremse

Düsseldorf (dpa) - Nach einem Alarm wegen eines stark qualmenden Flugzeugreifens geht der Flughafen Düsseldorf von einer überhitzten Bremse als Ursache aus. Das sagte ein Sprecher des Flughafens am Sonntag. Zunächst war vermutet worden, der Reifen an der Maschine der türkischen Airline Pegasus habe nach der Landung gebrannt. Ein offenes Feuer habe es jedoch nicht gegeben, hieß es jetzt. Das Flugzeug war am Samstag nach der Landung evakuiert worden, nachdem ein Flughafenmitarbeiter den stark qualmenden Reifen entdeckt hatte. Der Pilot ließ daraufhin die 163 Insassen zur Sicherheit über die Notrutschen aussteigen. Alle Passagiere blieben unverletzt.

Von dpa