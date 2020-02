Zeitweise waren 200 Feuerwehrleute mit vier Löschzügen im Kampf gegen meterhohe Flammen im Einsatz. Die Halle diente als Unterstand für Privatfahrzeuge, Caravans und Boote. Auch mehrere Karnevalswagen wurden zerstört, darunter der Rosenmontagswagen der Prinzengarde, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Feuer war kurz vor Mitternacht gemeldet worden. Die Helfer verhinderten ein Übergreifen auf Nachbargebäude. Allerdings war die Rauchentwicklung so stark, dass rund 70 Anwohner ihre Häuser in der Nähe zeitweise verlassen mussten. Sie kamen in einem Seniorenheim unter, konnten am Morgen aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Feuerwehrleute waren bis in den Vormittag hinein mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, hieß es weiter. Immer wieder seien Glutnester in der Brandruine aufgeflammt. Die Ursache für den Großbrand war zunächst noch unklar.