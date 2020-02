Mehrere Gasflaschen in brennender Gartenlaube explodiert

Iserlohn (dpa/lnw) - In einer brennenden Gartenlaube in Iserlohn sind mehrere Gasflaschen explodiert. Die Hütte brannte am Sonntagmorgen komplett ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Niemand sei verletzt worden, sagte ein Sprecher. Demnach kam es vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu mehreren Explosionen. Eine nahe gelegene Bahnlinie sei zeitweise gesperrt worden. Weitere Gartenlauben seien nicht in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

Von dpa