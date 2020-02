Discounter: Decke eingestürzt, drei Menschen leicht verletzt

Haltern am See (dpa/lnw) - Eine Deckenkonstruktion ist in einem Haushaltswaren-Discounter teilweise herabgestürzt und hat drei Menschen leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag in einem Geschäft in Haltern am See. Zu der Zeit seien aber nur wenige Kunden dort gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Drei Menschen wurden von den Teilen getroffen. Ein Verletzter trug laut Feuerwehr einen Schnitt davon. Warum die Innenraumdecke in dem Laden einstürzte, war noch unklar. Die Ursache werde ermittelt, hieß es. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Von dpa