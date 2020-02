79-Jährige setzt mit Auto zurück und erfasst 80-Jährige: Tot

Kleve (dpa/lnw) - Eine 80-Jährige ist in Kleve von dem zurücksetzenden Auto einer 79-Jährigen erfasst worden und gestorben. Die 80-Jährige erlag nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Demnach hatte die 79-Jährige aus einer Grundstückseinfahrt zurückgesetzt und die 80-Jährige angefahren. Sie wurde noch notärztlich versorgt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Von dpa