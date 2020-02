Deutsche Hockey-Teams gewinnen Club Champions Cups

Den Haag/Posen (dpa) - Die Damen des Düsseldorfer HC und der Hamburger Club an der Alster bei den Herren haben die Club Champions Cups im Hallen-Hockey gewonnen. Die Rheinländerinnen setzten sich im Finale ihres Turniers in den Niederlanden am Sonntag gegen Gastgeber hdm Den Haag mit 4:2 (1:1) durch. Die Hamburger besiegten im polnischen Posen im Endspiel den SV Arminen aus Österreich mit 3:1 (1:0).

Von dpa