Urteil: «Jagger» und «Louis» sind Miniatur-Bullterrier

Münster (dpa/lnw) - Amtstierärzte müssen sich bei der Bewertung von gefährlichen Hunderassen neben der Körpergröße auch an weiteren Kriterien orientieren. Dabei dürfen nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen die Tiere die Größenvorgaben nicht um mehr als zehn Prozent überschreiten, wie die Richter am Montag in Münster entschieden. Damit gab das OVG den Halterinnen der Hunde «Jagger Bonsai von Amadis» und «Louis» Recht und hob eine Entscheidung aus der ersten Instanz auf (Az.: 5 A 3227/17 und 5 A 1631/18).

Von dpa