Autos am Stauende ineinandergeschoben: A33 voll gesperrt

Schloß Holte-Stukenbrock (dpa/lnw) - Nach einem Auffahrunfall am Stauende hat die Polizei die Autobahn 33 bei Schloß Holte-Stukenbrock in Fahrtrichtung Bielefeld am Montagmorgen voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis auf zehn Kilometer Länge.