Münster (dpa/lnw) - Der anhaltende Bauboom hat bei den Sparkassen in Westfalen-Lippe die Kreditvergabe an Privathaushalte kräftig nach oben getrieben. Im vergangenen Jahr hätten die 58 Sparkassen Baudarlehen in Höhe 6,3 Milliarden Euro zugesagt, teilte der Sparkassenverband Westfalen-Lippe am Montag in Münster mit. Das sei ein Plus von 20,6 Prozent im Vergleich zu 2018.

Von dpa