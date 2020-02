Laschet für CDU-Führungsteam: «Mehr als drei»

Der künftige Kanzlerkandidat könne nur in enger Absprache mit der CSU bestimmt werden. «Alles, was wir tun, muss eng mit der CSU abgestimmt werden», sagte Laschet . «Das ist die Tradition in der Union. Kanzlerkandidaturen werden nur von CDU und CSU entschieden, und deshalb muss man jetzt viel miteinander reden, und das tun wir.»

Laschet taufte in Aachen einen ICE auf den Namen «Euregio Maas-Rhein». Bei der Gelegenheit betonte er, dass Europa im Städtedreieck Aachen-Lüttich-Maastricht schon seit Jahrzehnten gelebte Realität sei. Auf die Frage der Deutschen Presse-Agentur, ob er Bundeskanzlerin Angela Merkel vielleicht öfter in die Euregio hätte mitnehmen müssen, antwortete er: «Nein, das ist auch eine gute Europäerin.» Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Laschet am Sonntag angemahnt, dass sich die Bundesregierung in der Europapolitik wieder mehr zutrauen müsse.