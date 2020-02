Umfrage: Fünf Prozent wollen sich in NRW ein E-Auto kaufen

Bonn (dpa/lnw) - Fünf Prozent der Erwachsenen in NRW wollen sich in den kommenden fünf Jahren «auf jeden Fall» ein elektrisch betriebenes Auto anschaffen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des YouGov-Instituts. 22 Prozent der Befragten wollen demnach «vielleicht» ein E-Auto anschaffen, 47 Prozent «auf keinen Fall». Die Umfrage war von der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP) in Auftrag gegeben worden.