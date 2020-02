Eltern abgelenkt: Kinderwagen mit Baby rollt ins Wasser

Erftstadt (dpa/lnw) - Eine kurze Ablenkung hat genügt: Ein Kinderwagen mit einem Baby ist in ein Gewässer gerollt. Die jeweils 27-jährigen Eltern des fünf Monate alten Jungen wollten bei dem Vorfall am Sonntagmorgen wohl zwei kämpfende Hunde voneinander trennen. Währenddessen sei der Kinderwagen über einen Fußweg in das Gewässer gerauscht, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Vater und ein 46-jähriger Passant konnten den Jungen retten und wickelten ihn in Jacken ein, um ihn zu wärmen. Rettungskräfte brachten das Kind anschließend vorsorglich in eine Uniklinik - abgesehen von einer Unterkühlung blieb der Säugling allerdings unverletzt.

Von dpa