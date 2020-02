Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer Reisenden sind am Düsseldorfer Flughafen eine halbautomatische Waffe und 31 Schuss Munition im Gepäck entdeckt worden. Die 52-Jährige sei ausgerufen worden und ihr Koffer in Anwesenheit der Bundespolizei geöffnet worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Von dpa