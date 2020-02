Gasaustritt in Haus: Feuerwehr lässt Straße aufreißen

Krefeld (dpa/lnw) - Nach einem Gasaustritt in einem leerstehenden Haus in Krefeld muss die Feuerwehr die Straße an mehreren Stellen von einem Bagger aufreißen lassen. Das sei nötig, weil das Gebäude nicht betreten werden könne und es in der Nähe keine Absperrmöglichkeiten für die Gasleitung auf der Straße gebe, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die Gegend um das Mehrfamilienhaus sei weiträumig abgesperrt worden. Der Grund für den Gasaustritt war zunächst unklar.

Von dpa