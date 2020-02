Asylverfahren: Noch viele Altfälle am Oberverwaltungsgericht

Münster (dpa/lnw) - Trotz sinkender Eingänge bei Asylverfahren schiebt das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen noch eine große Anzahl an Fällen vor sich her. Erstmals seit der Ankunft von vielen Flüchtlingen im Jahr 2015 sank 2019 zwar die Zahl der neuen Fälle in Münster um 7 Prozent auf 3400. Der Bestand an unerledigten Fällen stieg aber im Vorjahresvergleich von 1800 auf 2100 an, wie das OVG bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag in Münster mitteilte. «Wir brauchen noch zwei bis drei Jahre, um das abzuarbeiten - wenn es bei der jetzigen Lage bleibt», sagte die Präsidentin des Gerichts, Ricarda Brandts.

Von dpa