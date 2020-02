Als Jesus Christus: Alexander Klaws in der RTL-«Passion»

Alexander Klaws als Erlöser, Samuel Koch als Jünger und Martin Semmelrogge als Verbrecher Barrabas: Mit einem Großaufgebot an Sängern und Schauspielern will RTL an dem Mittwoch vor Ostern eine moderne Fassung der Leidensgeschichte von Jesus live ins Wohnzimmer bringen. «Die Passion» lautet der Titel des «Music-Live-Events», das aus der Stadt Essen übertragen wird. Erzähler ist Thomas Gottschalk.

Musicalstar Alexander Klaws, der 2003 die erste Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen hat, spielt Jesus. Er hat Erfahrung mit der Rolle: Schon zwei Mal verkörperte er den Hauptdarsteller in Andrew Lloyd Webbers Musical «Jesus Christ Superstar». Verräter Judas wird gespielt von Mark Keller («Der Bergdoktor»). Als Maria tritt Sängerin Ella Endlich («Küss mich, halt mich, lieb mich») auf, wie RTL am Dienstag in Essen mitteilte.

Alexander Klaws: Eine Karriere in Bildern 1/46 8. März 2003: Alexander Klaws gewinnt "Deutschland sucht den Superstar". Foto: dpa

Szene aus "Der Schuh des Manitu" auf der Freilichtbühne Tecklenburg u.a. mit Alexander Klaws. Foto: Ulrich Niedenzu

In Hamburg spielte Alexander Klaws den "Tarzan". Foto: Stage Entertainment

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Tarzan (Alexander Klaws) und Jane (Elisabeth Huebert) in Disneys Musical TARZAN in Hamburg Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matz

In Hamburg spielte Alexander Klaws den "Tarzan". Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matz

Alexander Klaws mit Elton Foto: Markus Möhl

Alexander Klaws 2005 Foto: dpa

Juliette Schoppmann (l) hält am Samstag (08.03.2003) in Köln den neuen "Superstar" Alexander Klaws im Arm, Foto: dpa

Die ersten Konzerte: Tournee der DSDS-Finalisten 2003. Foto: Gunnar A. Pier

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

24. Oktober 2003: Alexander zu Gast in der "Lenz-Show" von Antenne Münster und Westfälische Nachrichten - mit Sven Sandbothe und Gunnar Pier. Foto: Wilfried Gerharz

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

24. Oktober 2003: Autogramme im Studio von Antenne Münster. Foto: Wilfried Gerharz

Die ersten Konzerte: Tournee der DSDS-Finalisten 2003 - mit Juliette Schoppmann. Foto: Gunnar A. Pier

24. Oktober 2003: Alexander zu Gast in der "Lenz-Show" von Antenne Münster und Westfälische Nachrichten

Im Oktober 2009 probt Alexander Klaws zusammen mit Phil Collins fürs Musical "Tarzan" in Hamburg. Foto: ©arne weychardt

Der Star-Regisseur Roman Polanski (l) zeigt am Mittwoch (11.10.2006) in Berlin bei Proben zum Musical "Tanz der Vampire" auf den Sänger und Schauspieler Alexander Klaws Foto: dpa

Szene aus "Der Schuh des Manitu" auf der Freilichtbühne Tecklenburg u.a. mit Alexander Klaws. Foto: Ulrich Niedenzu

In der Serie "Anna und die Liebe" spielte Alexander eine Rolle. Foto: Sat1

Benefizveranstaltung für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe am 2. Juli 2003 im Heidefeldstadion Gütersloh mit den Finalisten von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Gunnar A. Pier

Lenz Alexander Klaws in einer Szene der Sat1-Telenovela Anna und die Liebe, August 2008 Foto: Sat1

Am 9. Januar 2009 sitzt Alexander Klaws in der Maske in Potsdam. Foto: Gunnar A. Pier

Daniel Küblböck, Alex Klaws und Juilette Schoppmann am 1. März 2003 im DSDS-Halbfinale. Foto: RTL

Alexander Klaws im WNTV-Interview. Foto: Screenshot

Die Übertragung des Open-Air-Spektakels dauert zwei Stunden, Werbung inklusive. Spielort ist ein Platz neben dem Essener Dom in der Innenstadt, auf dem mehrere Tausend Menschen Platz finden. Während der Sendung zieht eine Prozession durch die Stadt, bei der ein vier mal sechs Meter großes, weiß leuchtendes Kreuz getragen wird. Nach zwei Dritteln der Sendezeit erreichen die etwa 800 Teilnehmer den Spielort. Nazan Eckes spricht während des Kreuzweges mit den Teilnehmern.

In den Niederlanden werde «Die Passion» bereits seit zehn Jahren vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet und habe dort hohe Einschaltquoten, berichtete RTL weiter.