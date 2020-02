«Westerdam»-Passagiere warten in Kambodscha auf Heimreise

Phnom Penh/Dorsten (dpa/lnw) - Erst waren sie auf dem Kreuzfahrtschiff «Westerdam» in Kambodscha gestrandet - jetzt müssen einige der Passagiere in Hotels auf ihre Weiterreise warten - darunter auch Touristen aus Nordrhein-Westfalen. Man habe ihnen bereits am Sonntag mündlich mitgeteilt, dass ihre Tests auf das Coronavirus negativ gewesen seien, sagten Stefan Habel (35) und Alexandra Dorschu (34) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in ihrem Hotel in Phnom Penh. Dennoch warteten sie noch auf ihr offizielles Gesundheitszertifikat der örtlichen Behörden. «Ich denke, es war kein wirklicher Urlaub», sagte Dorschu. Habel beschrieb seine Erlebnisse unterdessen als «interessante Erfahrung.»

Von dpa