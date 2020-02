Eisbären Berlin siegen 4:2 gegen Iserlohn Roosters

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Erfolgskurs. Am Dienstagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Iserlohn Roosters mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) und feierten damit ihren vierten Sieg in Folge. Mark Olver erzielte zwei Tore, außerdem trafen Austin Ortega und Lukas Reichel für den Tabellenvierten, der mit dem Erfolg seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter vergrößerte.

Von dpa