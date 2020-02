Champions-League: 18 PSG-Fans vorübergehend in Gewahrsam

Dortmund (dpa) - Das Champions-League-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain ist am Dienstagabend weitgehend friedlich verlaufen. «Es gab natürlich zu tun, aber der Abend ist nicht eskaliert», sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Mittwochmorgen. Zur Gefahrenabwehr hatte die Polizei 18 Pariser Fans vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sie wurden nach Spielende wieder entlassen. In Zusammenhang mit dem Fußballabend wurden den Angaben zufolge insgesamt 33 Anzeigen gestellt, unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und Mitführens von Pyrotechnik. Bereits vor Spielbeginn hatte die Bundespolizei in der Nähe der Grenze Busse mit Pariser Fans kontrolliert und größere Mengen illegaler Pyrotechnik sichergestellt.

Von dpa