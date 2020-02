Gerresheimer profitiert von Pharma- und Kosmetikbranche

Düsseldorf (dpa) - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat im Geschäftsjahr 2018/2019 (per Ende November) von einer weiterhin hohen Nachfrage von Pharma- und Kosmetikunternehmen nach Glasbehältern für Medikamente und Flakons profitiert. Auch die Geschäfte mit Spritzen liefen gut. Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 2,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf bei der Vorlage der Jahresbilanz mitteilte.

Von dpa