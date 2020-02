Reflektierend: Neongelbe Bekleidung für Autobahn-Polizisten

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Durch eine neue, neongelbe Dienstbekleidung soll die Arbeit der Autobahn-Polizisten in Nordrhein-Westfalen sicherer werden. Am Mittwoch präsentierte Innenminister Herbert Reul (CDU) in Mönchengladbach die neongelben Jacken und Hosen aus reflektierendem Material. Die rund 1300 Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei sollen damit nachts und bei schlechtem Wetter sichtbarer sein. «Wer auf den Autobahnen für Ordnung sorgt, macht jeden Tag einen Knochenjob. Und den müssen wir so sicher wie möglich machen», sagte Reul laut Mitteilung.

Von dpa