Männer erleiden beim Feuerlöschen schwere Brandverletzungen

Bochum (dpa/lnw) - Beim Feuerlöschen nach einer Verpuffung sind in einer Autowerkstatt in Bochum zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Die Männer im Alter von 49 und 53 Jahren seien am Mittwoch mit «erheblichen Brandverletzungen» in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Demnach hatte sich nach der Verpuffung am Morgen in der Garagenwerkstatt Material entzündet. Die Männer löschten, das Feuer habe sich nicht ausgebreitet. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung.

Von dpa