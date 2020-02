Monheim stellt autonom fahrenden E-Bus vor

Monheim (dpa/lnw) In Monheim am Rhein verkehrt von der nächsten Woche an eine der ersten autonom fahrenden Linien-Buslinien in Deutschland. Die Elektro-Kleinbusse, die ab Aschermittwoch im 15-Minuten-Takt den Busbahnhof mit der Altstadt verbinden sollen, wurden am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt. «Das autonome Fahren wird die Mobilität besser, sauberer und sicherer machen», sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Der Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann sagte: «Wir glauben, dass Innovationen den Menschen nutzen sollten. Und das ist hier der Fall.»

Von dpa