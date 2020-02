Bosz nach Rassismus-Vorfall: «Dann gehen wir alle mit»

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat angekündigt, dass seine Mannschaft im Falle einer rassistischen Beleidigung gegen einen seiner Spieler geschlossen das Feld verlassen würde. «Dann gehen wir alle mit. Weg», sagte Bosz am Mittwoch auf die Frage, wie er in einem solchen Fall reagieren würde. Leverkusen spielt am Donnerstag in der Europa League gegen FC Porto, dessen Spieler Moussa Marega am Wochenende im portugiesischen Liga-Spiel bei Vitoria Guimarães nach Affenlauten und Beleidigungen der Heimfans den Platz verließ. Einige Mitspieler versuchten dabei, ihn davon abzuhalten.

Von dpa